Un accident avec blessé au centre de Marbais, au carrefour entre la rue du Berceau et la rue de la Jouerie

Le carrefour entre la rue du Berceau et la rue de la Jouerie a connu un nouvel accident, mardi peu après 17 h. Une personne a été hospitalisée.

Une personne a été blessée, mardi vers 17 h 25, lors d’une collision qui s’est produite entre trois voitures au grand carrefour situé dans le centre de Marbais. La victime a été emmenée à l’hôpital tandis qu’une équipe de la zone de police Orne-Thyle procédait aux constatations, et que les pompiers réglaient la circulation et nettoyaient la voirie dans ce carrefour entre la rue de la Jouerie, la rue du Berceau, la rue de Priesmont et la rue du Petit Marmeau.

Les véhicules ont été dépannés peu après 19 h. La collision a été spectaculaire: une Skoda Octavia s’est immobilisée sur le flanc au milieu du carrefour. Les deux autres véhicules impliqués dans l’accident, un SUV Volkswagen T-Cross et une Renault Kadjar, ont eux aussi subi d’importants dégâts.

Sur place mardi soir, les intervenants se refusaient à tout commentaire sur les circonstances de cet accident. Mais on sait que ce carrefour dit "du 1830" est le théâtre de collisions à répétition depuis de nombreuses années. Il est réglé par un stop pour les véhicules qui arrivent des rues de la Jouerie et du Petit Marmeau, mais la visibilité est loin d’être optimale.

À plusieurs reprises, ce point noir de la sécurité routière sur le territoire de Villers-la-Ville a d’ailleurs été évoqué au conseil communal, les habitants réclamant davantage de sécurité en plein-centre du village. Ce carrefour a également été pointé par le plan communal de mobilité comme un endroit accidentogène.

Mais la réponse du collège est immuable: il s’agit d’une voirie qui dépend de la Région wallonne, et la commune n’est donc pas compétente pour y réaliser des travaux de sécurisation. Des contacts sont pris régulièrement pour demander des aménagements complémentaires, mais force est de constater que rien ne bouge sur le terrain…