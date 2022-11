Une 5e édition du Music City Hall avec 18 concerts gratuits à l'hôtel de ville de Bruxelles

La 5e édition du Music City Hall se déroulera le dimanche 13 novembre prochain à l'hôtel de ville de Bruxelles, annonce mercredi le cabinet de l'échevine bruxelloise de la Culture et des Grands événements. Au programme 10 formations musicales se relaieront pour donner 18 concerts de 14h00 à 20h00 dans sept salles différentes du bâtiment.

L'événement gratuit permettra aux amatrices et amateurs de musique, ou à tout le moins curieuses et curieux, d'écouter des morceaux électro, soul, jazz, blues ou encore classique dans le cadre de l'hôtel de ville de Bruxelles.

"La Ville de Bruxelles souhaite mettre en avant la scène musicale belge émergente dans toute sa diversité et en toute parité. Music City Hall permet aussi de découvrir ou de redécouvrir l'un des plus beaux bâtiments de notre capitale dans une ambiance tout à fait unique", explique Delphine Houba (PS).

Le programme prévoit notamment Jaouad, Tyana P, Dorian Dumont, Gaelle Solal et La Jérôme. Innersonics proposera, quant à lui, un set ambiant psychédélique de quatre heures dans le cabinet du bourgmestre. Fatoosan, Mab'ish et Mikigold animeront, eux, la Salle Gothique avec un DJ set de cinq heures. La Cour d'honneur accueillera également la Fanfare Remork et Barkaba.