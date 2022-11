Dix jours de travaux sur l'échangeur de la E40 à Bruxelles, des perturbations à prévoir

L'organisme flamand des routes et du trafic remplacera quatre portiques par des panneaux à la jonction de l'E40 et du Ring de Bruxelles (R0) du 7 au 18 novembre. Pour réaliser les travaux en douceur et en toute sécurité, l'agence devra dévier le trafic.

Il s'agit de remplacer les panneaux de signalisation à éclairage interne par des panneaux rétro-réfléchissants (sans éclairage interne). Non seulement les panneaux seront remplacés, mais les portiques seront également remplacés dans leur intégralité.

Le 7 novembre de 21h30 à 5h30 et le 8 novembre de 23h00 à 4h00, le trafic souhaitant emprunter l'E40 en direction de Gand/Ostende via l'Avenue Charles Quint sera dévié via la N9 et la bretelle n°10 'Asse' du R0. Là, il faudra prendre le ring extérieur et ensuite prendre directement la E40 en direction de Gand/Ostende.

Le 8 novembre à partir de 23h jusqu'au 9 novembre à 4h, le trafic venant d'Asse via la chaussée de Pontbeek (N9) et voulant prendre l'E40 ou le ring extérieur (vers Mons/Charleroi) sera dévié via le périphérique intérieur (vers Anvers/Zaventem). À la sortie n° 8 'Wemmel', vous pouvez alors tourner à droite et continuer sur la route (vers l'E40 ou Mons/Charleroi).

La circulation sur la route latérale du ring extérieur en direction de l'E40 ou de Koekelberg sera également déviée via la sortie n° 10 'Asse' du ring. Ils pourront se connecter à la E40 Gand/Ostende via la 'Zuiderlaan' (N9b).

Du 14 novembre à partir de 21 heures jusqu'au 15 novembre à 5 heures du matin, le trafic en provenance de Halle/Charleroi/Mons qui veut se rendre à Asse par la N9 ou à Bruxelles par l'Avenue Charles Quint devra prendre la E40 en direction de Gand/Ostende, afin de tourner à droite à la bretelle n° 20 'Ternat'. Vous pouvez ensuite suivre la route vers Asse (via la N9) ou Koekelberg/Bruxelles (via l'avenue Charles Quint) comme d'habitude.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, de 00h30 à 04h00, le ring intérieur sera complètement fermé juste après la bretelle d'accès n° 11 'Grand-Bigard'. La circulation sera déviée via la sortie éponyme.