Le Brussels Beer Project arrête son exportation, "nous ne voulons pas regarder les 24 prochains mois, mais plutôt les 24 prochaines années"

La brasserie Brussels Beer Project a décidé de ne plus exporter de bière en dehors de l'Europe à partir de 2023. Elle travaillera plus localement pour avoir un impact encore plus grand sur l'environnement et au sein de l'industrie. En même temps, la brasserie bruxelloise annonce qu'elle a obtenu le label durable "B Corp".

Neuf ans après sa création, Brussels Beer Project est déjà bien implanté dans des pays étrangers lointains. Elle exporte vers huit pays hors d'Europe, dont le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande, Hong Kong et l'Australie. Au Japon, elle dispose même d'une "taproom" à Tokyo. Les exportations hors d'Europe représentent plus d'un demi-million de bouteilles de bière.

"Nous trouvions intéressant que nos bières fassent le tour du monde, car c'était très sexy et exotique. Il est vrai que nous avons également lancé Brussels Beer Project avec certaines valeurs, et pour avoir un impact", déclare Olivier De Brauwere, cofondateur.

La brasserie va donc recommencer à vendre plus près de chez elle. La perte des exportations se fera toutefois sentir dans le portefeuille. Pourtant, il ne devrait pas être trop difficile de passer à l'action, puisque 83 % de la production est déjà vendue en Belgique. L'arrêt des exportations aura surtout un impact en termes d'émissions et d'utilisation des ressources, car l'expédition de la bière se faisait, par exemple, dans des conteneurs réfrigérés énergivores et des fûts en plastique jetables.

"Ce sont des commandes importantes, surtout dans la situation économique actuelle. Mais nous ne voulons pas regarder les 24 prochains mois, mais plutôt les 24 prochaines années", explique Sébastien Morvan, cofondateur.

Avec l'arrêt des exportations, Brussels Beer Project revient à ses racines locales, mais quelque part c'est aussi une conséquence du label B Corp que la brasserie a obtenu. Le processus d'évaluation du label a duré deux ans et porte spécifiquement sur cinq domaines : la gouvernance, les employés, les clients, la communauté et l'environnement. La brasserie a notamment marqué des points pour son approche circulaire, comme avec sa bière Babylone, dans laquelle elle réutilise le pain invendu. En outre, l'approche sociale de la nouvelle brasserie du Port Sud d'Anderlecht et la gestion de son personnel et de sa communauté de crowdfunders se sont également distinguées. Depuis 2020, la brasserie bruxelloise travaille avec l'industrie belge du houblon et l'agriculture régénérative locale pour produire et acheter des grains de malt.

Le label B Corp est déjà très connu, notamment en Amérique, mais il commence à s'implanter en Europe. Brussels Beer Project estime qu'il deviendra une référence internationale. Tous les trois ans, le label réalisé sera renouvelé.

"C'est un outil intéressant car il donne de la crédibilité. En fait, il est très difficile de savoir où nous en sommes et quels sont les résultats de nos efforts", déclare M. De Brauweren. "L'un des objectifs est de devenir le premier de la classe en matière d'environnement, mais nous constatons aujourd'hui que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être", conclut-il.