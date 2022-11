Jusqu'à 54 mois de prison requis pour six producteurs de cannabis de Dilbeek

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis des peines allant de 18 à 54 mois de prison vendredi à l'encontre de six personnes soupçonnées d'avoir mis sur pied une plantation de cannabis découverte en mars 2022. Une partie des suspects ont reconnu leur implication tandis que d'autres ont demandé l'acquittement ou ont plaidé le fait que leur rôle était très limité.

L'enquête a commencé le 17 mars dernier après la découverte d'une décharge clandestine avec une vingtaine de sacs poubelles à Dilbeek. Les sacs comportaient les restes d'un plant de cannabis ainsi qu'une facture téléphonique sur laquelle figurait une adresse. La police s'est rendue à cette habitation et y a trouvé une culture de cannabis d'environ 800 plants.

Deux suspects ont été interpellés dans la maison et à ses alentours et les deux locataires du lieu ont également été arrêtés. La police a pu interpeller deux suspects supplémentaires, S.G. et M.B., une quinzaine de jours plus tard. Sur leurs smartphones, les policiers ont mis la main sur de nombreuses photos de plants de cannabis ainsi que différentes conversations sur la location d'entrepôts et de différentes propriétés.

Selon le parquet, S.G. et M.B. ont aussi un lien évident avec la culture de cannabis découverte et y ont même joué un rôle majeur. Il a demandé des peines de prison de 54 mois et de quatre ans pour ces deux prévenus. Le parquet a aussi requis des peines de prison allant de 18 à 40 mois pour les quatre autres suspects.

Bien que S.G. et M.B. ont reconnu qu'ils étaient impliqués dans la culture de cannabis, ils ont demandé l'acquittement. Les autres suspects ont reconnu leur implication dans les faits et ont demandé au tribunal qu'il prononce une peine légère. Le tribunal se prononcera dans quelques semaines.