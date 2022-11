Une poêle pleine d’huile surchauffe et déclenche un incendie dans un appartement rue Van Artevelde à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce samedi aux alentours de 15h30 dans un appartement rue Van Artevelde. À leur arrivée, la police était déjà sur place et tous les habitants l’immeuble étaient sains et saufs. Les pompiers s’occupent alors de l’incendie qui a pris dans une cuisine au 2e étage. La cause : surchauffe d’une poêle avec de l’huile.

©Siamu

Walter Derieuw, porte-parole des soldats du feu de la capitale rappeler les bons gestes. Si ce cas de figure se présente, vous pouvez, sans vous mettre en danger, couper la source d’énergie et la hotte. Vous pouvez également recouvrir le récipient avec un couvercle ou une couverture anti-feu : “pas d’oxygène, pas de feu”. Il ne faut en aucun cas déplacer la poêle ou jeter de l’eau dessus, “cela peu créer des boules de feu”. “Pensez également à vérifier mensuellement votre détecteur de fumée. L’appartement en était équipé mais la batterie était à plat. Ces détecteurs peuvent vous sauver la vie. ”

Enfin les pompiers conseillent d’utiliser le matériel pour adéquat à savoir une friteuse.

L’appartement concerné par l’incendie est inhabitable. Les occupants ont trouvé un hébergement temporaire par leurs propres moyens.