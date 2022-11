Retour au stade Joseph Marien pour les unionistes Guillaume, Charlie et Jean-Baptiste, résidents du home des Tilleuls de Saint-Gilles (Photos)

À quelques heures du match USG-Westerlo de ce dimanche, les rues forestoises et saint-gilloises se parent doucement de jaune et bleu, même sous la pluie. À deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles, dans le hall de la résidence des Tilleuls, on s’active aussi. Une dizaine de résidents attend deux minibus pour aller au parc Duden voir le match au stade Marien. Une première pour Charlie, 72 ans impatient d’assister à un match de foot "de visu" pour la première fois.

Équipés de leurs petits drapeaux jaunes, Guillaume, 70 ans et Jean-Baptiste, 69, sont eux, déjà rodés au stade. Impossible pour eux de se souvenir depuis quand ils n’y ont pas mis les pieds mais ils ont hâte de le retrouver et de "mettre l’ambiance". C’est Sylla, d’ordinaire dans les cuisines, qui les accompagnera. Le jeune homme est lui aussi fan de l’Union, c’est sa première fois au stade. Avec Guillaume, il pariait sur un but de Boniface et un de Vanzeir. Perdu ! Ce sera Nilsson.

©Jean Luc Flemal

Les navettes ont pu être affrétées grâce aux fonds récoltés par la Zwanze parade du 10 avril dernier. "On a récolté 1 500 euros, nous explique un des organisateurs. Le bus coûte 60 euros. On espère pouvoir étendre cette initiative. La résidence Val des Roses à Forest est aussi intéressée." L' "Union Fondation" a rejoint l’aventure en payant les billets. Wouter, son responsable, explique que ce service sera proposé pour tous les matchs à domicile de l’Union (pas les matchs à Louvain) tant que le match n’est pas trop tard : "18 heures, ça ira, mais 21 ce sera compliqué."

Pour cette première, il a fallu improviser. Une heure avant le match, les navettes ont eu quelques problèmes. Les organisateurs ont dû trouver une solution en urgence mais les résidents sont arrivés au parc Duden dans les temps.

Jean-Baptiste ©Jean Luc Flemal

Notre fine équipe aura pu profiter d’un match à suspens mais devra se contenter d’un nul… Pour cette fois. Certains nous l’ont dit avant même d’assister au match : "on reviendra".