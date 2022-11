Aides énergies : le CPAS de Jette élargit ses conditions d’accès

Cibles privilégiées : les pensionnés, les familles monoparentales et les ménages disposant d’un revenu moyen.

Le CPAS de Jette élargit son champ d’action et a assoupli ses conditions d’accès à l’aide financière en matière d’énergie. Cibles privilégiées : les pensionnés, les familles monoparentales et les ménages disposant d’un revenu moyen.

Les Jettois éprouvant des difficultés à payer leurs factures mensuelles ou leur décompte annuel peuvent introduire une demande d’aide ponctuelle au CPAS. Cette aide est ouverte aux locataires et aux propriétaires mais ne s’adresse qu’aux particuliers. Une enquête sociale simplifiée sera réalisée pour déterminer si les ménages rentrent dans les conditions pour bénéficier de cette aide.

La cellule énergie du CPAS peut également conseiller et accompagner les citoyens dans leurs démarches liées à l’énergie, telles que les conditions d’obtention du statut de client protégé, la négociation d’un plan de paiement avec un fournisseur, l’analyse des factures d’énergie, et des conseils en matière de réduction de la consommation. Durant la semaine de l’énergie, qui se déroulera du 7 au 10 novembre, le CPAS et la cellule énergie viennent à la rencontre des citoyens pour répondre à leurs interrogations.

Intéressés ? Rendez-vous dans le hall d’entrée de la maison communale (chaussée de Wemmel, 100) les lundis, mardis et mercredi de 8h30 à 12h30 et les jeudis de 13h à 18h30.