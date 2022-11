Un dealer de cannabis récidiviste de Hal risque 30 mois de prison

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi une peine de prison de 30 mois à l'encontre d'un habitant de Hal d'une vingtaine d'années pour trafic de cannabis. C'est la troisième fois que le jeune homme doit répondre de tels actes devant le tribunal. Le trafic a été mis au jour alors que la police venait le chercher pour qu'il purge une précédente peine.

Lorsque la police locale est allée chercher l'homme à son domicile le 26 août 2021, elle l'a aperçu en train de rentrer chez lui avec un sac à bandoulière. Les agents ont alors discuté avec le jeune homme qui leur a déclaré qu'il allait chercher sa carte d'identité dans sa chambre.

"Quand il est revenu, il ne portait plus son sac à bandoulière et les agents ont aperçu sur la table de la cuisine une broyeuse de cannabis et des feuilles de cigarettes", a expliqué le parquet. "Ils ont alors fouillé l'habitation et trouvé le sac dans la chambre, sous le matelas. Le sac contenait une petite quantité de cannabis ainsi qu'une importante somme d'argent en liquide. Dans le smartphone du suspect, il y avait également plusieurs messages faisant référence à des transactions de drogue", a ajouté le parquet.

La police a pu identifier une quinzaine d'acheteurs. Plusieurs d'entre eux ont déclaré se fournir auprès du suspect depuis quelques mois. Celui-ci a admis les faits, tout en assurant qu'il ne vendait qu'à des connaissances et ne cherchait pas à se faire de nouveaux clients.

"Monsieur avait déjà été condamné à effectuer une peine de travail de 150 heures et à une peine de 24 mois de prison pour des faits similaires", a déclaré le parquet avant de requérir une peine effective de 30 mois d'emprisonnement.

"Depuis ma dernière libération il y a sept mois, j'ai totalement renoncé à la drogue", a certifié de son côté le jeune homme. "J'ai désormais un emploi stable, je fais à nouveau du sport, et je vais bientôt devenir papa. Je suis disposé à effectuer une peine de travail ou une peine de prison avec sursis", a-t-il conclu.

Le jugement est fixé au 5 décembre.