Une prime de 400 euros pour les commerçants etterbeekois

La commune a voté un règlement en ce sens, hier soir, en conseil communal. Entre 500 et 600 commerçants concernés.

La commune d’Etterbeek va octroyer une prime énergie de 400 euros à entre 500 et 600 commerçants actifs sur son territoire. Porté par l’échevin chargé des Classes moyennes Aziz Es (MR), cette prime unique vise avant tout les petits commerces etterbeekois : restauration, alimentaire spécialisé, artisanat, commerce de détail (éclairage, mobilier, etc.), vétérinaires, esthétique, etc.

"Nous visons les microentreprises, celles de moins de dix employés et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les 2 millions d’euros", explique l’échevin motivé par les inquiétants retours de terrain de la part des commerçants locaux. Sont exclus les magasins qui vendent des cigarettes et les grandes surfaces alimentaires dont la superficie dépasse les 400 m2. Pour bénéficier de cette prime, le commerçant doit remplir d’autres conditions. D’abord avoir son siège social ou d’exploitation sur le territoire communal, ensuite s’engager à participer au programme de coaching d’audit énergétique de la région bruxelloise (c’est gratuit), enfin ne pas faire faillite juste après avoir touché la prime.

Budget consacré à l’opération : près de 300 000 euros selon les demandes effectuées. "L’échevin Aziz Es m’avait averti qu’il lui restait une enveloppe dans le cadre du plan de relance Covid, un peu moins de 300 000 euros à dépenser éventuellement cette année-ci", commente de son côté le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR).

Pour mémoire, la commune avait déjà dégagé un million d’euros d’aide dans le cadre de la crise Covid, sous forme de primes "booster", "starter" et "upgrader", à l’attention des commerçants locaux.

Les demandes de prime doivent impérativement être effectuées au plus tard le 31 décembre prochain.