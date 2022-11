Une quarantaine d’artisans bruxellois vont partager leur savoir-faire durant un mois

Du 11 novembre au 4 décembre, une quarantaine d’artisans bruxellois partageront leur univers et leur savoir-faire avec le grand public dans le cadre de la deuxième édition des Brussels Artisanal Workshops (BAW), indiquent mercredi les organisateurs dans un communiqué.

L’événement, soutenu par la Ville de Bruxelles et organisé par l’asbl Bruxelles Entreprendre en collaboration avec Wecandoo, a pour but de mettre en valeur les artisans locaux en proposant à toutes et tous de pousser leurs portes, de découvrir les coulisses de leur art et de s’y essayer.

Si la première édition des BAW était limitée au Quartier Saint-Jacques, à proximité de la Grand-Place, la seconde sera plus vaste et entièrement portée par la Ville. "Suite au succès de l’événement en 2021, nous avons décidé d’élargir sa zone géographique à l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles", précise Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques. "Notre souhait est de faire connaître toute la richesse du savoir-faire des artisans bruxellois et de dynamiser leurs commerces, tout en valorisant la création locale dans une optique écoresponsable".

Au total, plus de quarante artisans (chocolatiers, bijoutiers, ébénistes, cuisiniers, boulangers, …) proposeront des ateliers pendant un mois. Ces ateliers sont payants ; d’une vingtaine d’euros pour des dégustations et des visites à plusieurs centaines d’euros pour la confection de bijoux.