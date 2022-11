Des installations lumineuses vivantes et éphémères exposées à Bruxelles à partir du 1er décembre

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir six installations de Scale, collectif internationalement connu pour ses créations lumineuses et robotiques interactives.

Le projet immersif Magnetic Flow proposera à partir du 1er décembre, et jusqu’au 19 mars, de découvrir l’art numérique à travers des installations lumineuses vivantes et éphémères dans un espace de plus de 1.000 m² dans le centre de création LaVallée à Bruxelles.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir six installations de Scale, collectif internationalement connu pour ses créations lumineuses et robotiques interactives. Les amateurs d’art, de technologie et de musique ou néophytes pourront vivre une expérience sensorielle déclinée en deux variantes, une de jour et une de nuit, soulignent les organisateurs.

En journée, trois des installations proposées se présenteront sous forme de shows robotiques contemplatifs d’une durée de cinq à dix minutes. Les trois autres installations seront interactives et directement déclenchées par le visiteur au moyen d’un bouton, d’un mouvement, d’un joystick, etc.

Les visiteurs auront notamment l’occasion de (re°découvrir Ammonite, l’une des œuvres majeures de Scale. Il s’agit d’une installation scénique et musicale, produit d’une collaboration avec le pianiste et compositeur Rami Khalifé. Le piano est augmenté par une structure visuelle lumineuse cinétique et entièrement réactive à la musique.

En soirée, les vendredis et samedis, à partir de 19h, DJ et artistes investiront LaVallée pour se produire en live au cœur de la scénographie lumineuse interactive.