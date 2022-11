Deux policiers blessés dans une agression au couteau à Schaerbeek, l'un d'eux a succombé à ses blessures

Plusieurs médias rapportent que l'homme qui a attaqué les policiers aurait crié "Allah Akbar", mais le parquet ne peut pas le confirmer ou l'infirmer actuellement.

Deux policiers ont été victimes d'une attaque à l'arme blanche à Schaerbeek, jeudi soir. L'auteur a été neutralisé par une autre patrouille. Les deux policiers blessés et l'auteur ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers est entre-temps décédé. Les faits se sont produits jeudi vers 19h15 à Schaerbeek. "Une de nos patrouilles a été attaquée par un homme armé d'un couteau", a déclaré la zone de police de Bruxelles-Nord. "Les deux policiers ont ensuite appelé des renforts. Un policier d'une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour neutraliser l'agresseur. Les deux inspecteurs blessés et l'agresseur ont été emmenés à l'hôpital. Le parquet de Bruxelles a été informé des faits", a déclaré la zone de police. Deux équipes SMUR et trois ambulances des pompiers de Bruxelles se sont rendues sur place.