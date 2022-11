VOO promet un bonus aux clients bruxellois, certains ne voient rien venir : "C’est en cours de résolution"

C’était la grande annonce VOO du jeudi 27 octobre 2022. Les clients des packs Giga Max bénéficient désormais d’une vitesse de téléchargement minimale de 500 Mbps (mégabits par seconde) au lieu de 400 Mbps. Avec une cerise sur le gâteau pour les abonnées des six communes bruxelloises (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Evere) couvertes par l’opérateur : une vitesse d’upload (envoi) elle aussi revue à la hausse, de 20 Mbps à 50 Mbps.

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si certains clients bruxellois n’étaient pas privés de cet upload à 50 Mbps malgré l’annonce en grande pompe. Les dents grincent, la colère gronde sur le forum du cablo-opérateur wallon à cette adresse.

Exemple d’un témoignage lu sur ce forum : "Je suis un client "Duo Net Giga Max + TV", habitant à Ixelles. J'ai lu dans la presse que la vitesse d'upload passerait de 20Mbps à 50 Mbps. Le site de VOO m'indique également que 50Mbps d'upload est disponible à mon adresse. Or, même après avoir redémarré le modem, je suis toujours à 20Mbps. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment ou quand le passage à 50 Mbps aura lieu ?"

Entre deux clients mécontents, la seule réponse officielle publiée est floue. "Je viens d'avoir un retour de notre cellule Process, celle-ci m'indique qu'il faut simplement patienter."

"Il y a un aspect technique qui doit être réglé"

Contacté à ce sujet, le service de presse de VOO se veut rassurant. "On a constaté que dans certaines zones éligibles, certains clients rencontraient un souci technique pour disposer du 50 Mbps en upload. Ces cas-là, on va les inviter à prendre contact, et on a contacté ceux qui étaient sur le forum, avec le service clientèle pour régler le problème de façon individuelle. Il y a un aspect technique qui doit être réglé de notre côté. Les équipes sont en train de travailler dessus. A partir du lundi 14 novembre, tout sera mis en place."

Bref, si vous faites parties des clients Giga Max de VOO à Bruxelles privés du 50 Mbps en upload, vous êtes invités à contacter le service clientèle de l’opérateur au 078/50.50.50.