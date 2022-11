Policier tué à Schaerbeek : « Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte »

Au mois d’août, le SLFP a interpellé le Ministre-Président sur la situation d’insécurité dans le quartier « nord » de Bruxelles. Rien n'a changé que du contraire, la situation s'est aggravée car la zone semble avoir été désertée par les pouvoirs publics. Les agressions commises sont de plus en plus nombreuses.

De la gare du nord à la station Yser c'est un quartier insalubre et agressif. Ce quartier est un univers hallucinant de déchéance humaine où semble régner l'impunité la plus totale. Les déchets, l'urine et les excréments humains jonchent le sol.

Chaque jour, ce quartier est envahi par des toxicomanes qui fument du crack au vu de tous, des groupes d'hommes agressifs client de prostitution (les femmes subissent donc un harcèlement sexuel constant en rue), des mendiants, des SDF, des demandeurs d’asile, des sans-papiers, bref ce quartier est une jungle (Milieu humain où règne la loi de la sélection naturelle).

« Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte ».

Même en dehors des actes terroristes, comme pour les policier.ères, les pompier.ères ne sont plus respecté.es. Ils et elles sont, en quelque sorte, victimes des mouvements de révolte issus de la population. Ces agressions à répétition sont dirigées contre nos autorités et se sont les policiers et les pompiers en particulier ainsi que certains autres services publics qui en font les frais.

Les guet-apens dans certaines cités, connues des autorités et de la police, sont de plus en plus fréquents. Les lieux où règnent l’insécurité sont connus de nos autorités ! Rien n’est fait contre les auteurs et jamais personne n’est arrêté.

Les fêtes de fin d’année sont à nos portes. Combien d’agents seront mobilisés pour faire face aux nombreux « débordements » que cette période connaîtra comme chaque année ?

Combien d’escorte policière sont prévues au sein de nos casernes pour accompagner les secours ?

Le SLFP zones de secours rappelle que l’augmentation des agressions contre nos agents fait partie des motivations de notre préavis de grève qui est toujours d’actualité.

Cette fois, il faudra d’autres actions que des condamnations par communiqués de presse pour calmer la colère qui règne au sein des services de secours !