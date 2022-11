LionsGeek naît à Casablanca du succès de MolenGeek et Charlewood

2M, la chaîne de télévision la plus regardée au Maroc, et la RTBF ont donné vendredi à Casablanca le coup d'envoi de "LionsGeek", un espace de formations et incubateur de projets entrepreneuriaux et audiovisuels pour jeunes en décrochage, inspiré de l'écosystème carolorégien Charlewood. "Développer ce projet ici, dans le pays de mon père qui l'a quitté pour venir travailler en Belgique, ça a une signification particulière pour moi", a témoigné Ibrahim Ouassari, le fondateur et dirigeant de "MolenGeek", projet molenbeekois de coworking, de formations digitales et d'entrepreneuriat qui s'exporte ici pour la première fois hors d'Europe.

Sur près de 1.000 m2 de locaux près du siège de 2M à Casablanca, des jeunes d'une vingtaine d'années, souvent en décrochage scolaire ou social, disposeront d'équipements audiovisuels et d'un espace partagé pour apprivoiser les technologies et développer des projets d'entreprises.

"Nous visons jusqu'à 200 jeunes par an, ainsi que 100 porteurs de projets et coworkeurs", explique Khadija Boujanoui, directrice du pôle support chez 2M et présidente du comité parité et diversité.

Les jeunes ont vu l'annonce dans la rue, sur internet, ou dans les centres socio-éducatifs et culturels. "C'est gratuit, ils fournissent la structure et le matériel, c'est très motivant", témoigne Charaf, 19 ans, qui cherche encore à préciser ses projets.

Kenza (22 ans) vise quant à elle clairement les formations au développement digital et le codage-programmation, qui débuteront d'ici quelques semaines.

Les activités démarrent par un hackathon, un marathon de programmation sur trois jours, et des questions telles que "raconte-moi ton Casablanca", ou "quels médias pour la génération Z?", encadrées par 2M et la RTBF.

"L'expérience est super enrichissante pour nous aussi: les jeunes posent des questions auxquelles on ne pouvait pas s'attendre, ils nous remettent en question sur leurs propres besoins", témoigne la journaliste Valérie Druitte, cheffe de projet de Charlewood.

"LionsGeek", une référence au fauve emblématique du Maroc, a la particularité comme Charlewood d'associer le projet MolenGeek à un média public. Il est soutenu par 400.000 euros sur deux ans au titre de la coopération au développement de la Wallonie, via l'Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger (APEFE) et Wallonie-BruxellesInternational.

Les fonds sont octroyés à 2M. Le directeur de cette chaîne semi-publique, Salim Cheikh, a dit voir aussi des sociétés privées frapper à la porte. Quant au royaume chérifien, "une aide directe du gouvernement est envisagée incessamment", a assuré le ministre de l'Inclusion économique Younes Sekkouri, pour qui LionsGeek sera un exemple de "l'État social actif".

"Ce projet valorise des personnes qui n'ont pas forcément les qualifications dans le cadre de ce que le marché reconnaît comme des compétences. C'est un projet d'emploi et d'entrepreneuriat pour les générations Y et Z", a-t-il affirmé.

"On peut passer une vie sans rencontrer l'étincelle. LionsGeek offre une opportunité incroyable pour le potentiel de créativité, de travail et d'élévation qui existe chez chacun", a ajouté le ministre-président wallon Elio Di Rupo, qui a co-signé le partenariat sur place, au cours d'une visite de travail entamée mercredi.

Avec Casablanca, l'écosystème promu par Ibrahim Ouassari connaît ainsi un nouveau développement, après la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. "L'ambition est de continuer à développer de tels projets tant qu'il en existera le besoin, pour autant que l'on trouve les partenaires fiables", selon le Bruxellois de l'année 2021.