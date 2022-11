"Bonjour Belgique", une appli gratuite pour faciliter l’apprentissage du français aux Ukrainiens

Au 31 octobre, plus de 52 000 Ukrainiens avaient trouvé refuge en Belgique après l’invasion de leur pays par la Russie. Parmi eux, 36 000 femmes et 12 000 enfants. Ces derniers jouent d’ailleurs un rôle prépondérant dans les démarches administratives de leur famille, car l’apprentissage du français par les jeux avec leurs camarades de classe belges aide à la pratique du français, analyse Muy-Cheng Peich de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières. C’est notamment pour préserver les enfants, mais aussi plus simplement pour faciliter les avancées administratives et sociales de leurs parents que Bibliothèque Sans Frontières propose dès ce mercredi une application intitulée "Bonjour Belgique", 100 % gratuite et basée sur les besoins des réfugiés.

Des mots de français dans des phrases en anglais, c’est de la sorte que s’exprime Marina. Elle a trouvé refuge dans une famille de Beersel il y a quatre mois, active dans l’organisation de l’accueil et l’aide des réfugiés ukrainiens ici. Tout en reconnaissance de l’accueil institutionnel et de "l’accueil chaleureux des Bruxellois", Marina et ses compatriotes rencontrent tout de même de nombreux obstacles à leur intégration. Exemple saillant : le logement. "J’essaye de trouver un logement depuis quatre mois, mais quand les gens se rendent compte que je suis Ukrainienne, ils refusent systématiquement. Ils ont peur parce que je ne parle pas la langue, que je ne reste pas assez longtemps, que j’accueille d’autres réfugiés…" L’application développée par Bibliothèque Sans Frontières pourrait permettre à l’Ukrainienne, malgré les incalculables efforts déjà fournis, de rassurer ses potentiels propriétaires. En effet, l’application est divisée en six axes (faire ses démarches, s’exprimer au quotidien, se divertir, se soigner, travailler et vie quotidienne), lesquels comportent chacun des situations bien précises.

Marina (à gauche) et ses compatriotes comptent bien se servir de cette nouvelle application. ©D.R.

Construite depuis le terrain, modifiable en fonction de son utilisateur, qui prend soin de traduire également le français par du cyrillique à l’oral, pensée sur les besoins des réfugiés, c’est sur "Bonjour Belgique" saura, devra, trouver son public. En France, 1 500 personnes ont téléchargé le programme en deux semaines. L’application n’a pas encore de pendant néerlandophone, alors qu’une majorité de réfugiés ukrainiens se trouvent de l’autre côté de la frontière linguistique, mais Bibliothèques Sans Frontières.

Pour y accéder, il faut d’abord télécharger l’application "Kajou" sur le Play Store. L’app n’est pas encore disponible sur Apple.