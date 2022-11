Le procès de l'assassinat d'un sans-abri commis à Auderghem en 2020 débute lundi

L'autopsie a révélé que le corps présentait plus de 20 plaies par instrument tranchant et piquant au niveau de la tête, du thorax, des bras et des jambes, mais aussi des signes d'une manœuvre de strangulation.

Le procès de trois personnes accusées de l'assassinat d'un sans-abri, commis à Auderghem en mai 2020, débutera lundi à 14h devant la cour d'assises de Bruxelles, par le tirage au sort des jurés. L'instruction d'audience débutera ensuite jeudi à 09h. Dans ce dossier, deux hommes, Dimitri Hamard et Jacques Galand, et une femme, Claire Slowinsky, doivent répondre du meurtre avec préméditation de Jérémy Simon, commis le 13 mai 2020 à Auderghem.

La zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) a découvert le corps sans vie d'un homme, le 14 mai 2020, derrière un buisson le long du boulevard du Souverain à Auderghem. La victime, Jérémy Simon, était un sans-abri âgé d'une trentaine d'années. Il fréquentait quotidiennement les abords d'une banque située le long du boulevard, avec d'autres sans-abri parmi lesquels les trois accusés, Jacques Galand, âgé de 39 ans, Dimitri Hamard, âgé de 38 ans, et Claire Slowinsky, âgée de 27 ans.

L'autopsie a révélé que le corps présentait plus de 20 plaies par instrument tranchant et piquant au niveau de la tête, du thorax, des bras et des jambes, mais aussi des signes d'une manœuvre de strangulation. Elle a montré également des lésions de défense aux mains. Par ailleurs, une analyse toxicologique a mis en avant une intoxication alcoolique très importante chez la victime, correspondant à un état de coma éthylique.

Selon l'enquête, Dimitri Hamard et Jacques Galand ont porté des coups à la victime avec une hache, le 13 mai 2020, derrière la banque. D'après les témoignages des autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, la compagne de Dimitri Hamard, Claire Slowinsky, était également présente. Selon leurs récits, les accusés discutaient depuis plusieurs semaines d'une manière d'expulser Jérémy Simon de leur groupe.

Dimitri Hamard et Jacques Galand sont en aveu d'être les auteurs des coups mortels. Claire Slowinsky a quant à elle affirmé qu'elle se trouvait à proximité mais qu'elle n'a pas vu la scène. Elle a par contre avoué qu'elle était retournée, le lendemain des faits, 14 mai, auprès du corps de Jérémy Simon pour subtiliser sa carte de banque et un billet de 50 euros qu'il avait sur lui, dans le but d'assurer sa fuite avec Dimitri Hamard. Le couple est parti de Bruxelles vers le Grand-Duché de Luxembourg, en vue de rejoindre ensuite l'Alsace en France, mais a été arrêté à la frontière belgo-luxembourgeoise.

Dimitri Hamard et Claire Slowinsky ont un casier judiciaire vierge, mais Jacques Galand présente cinq condamnations à Bruxelles et en France pour des faits de vol et de violence.