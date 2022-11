La Saint-Verhaegen revient à Bruxelles après une pause de trois ans

Des milliers d'étudiants de Bruxelles et d'ailleurs se rassembleront à nouveau cette année pour fêter la Saint-Verhaegen, qui n'a pas eu lieu depuis trois ans en raison de la crise sanitaire, ont annoncé ce mardi l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Chaque année, le 20 novembre, l'ULB et la VUB fêtent leur fondateur, Théodore Verhaegen. Un cortège de chars, auquel se joignent leurs étudiants mais aussi ceux d'autres universités et hautes écoles, défile dans les rues de Bruxelles.

Cette année, le 20 novembre étant un dimanche, le cortège de la Saint-V aura lieu vendredi, le 18 novembre. Pour la première fois, la célébration de la Saint-Verhaegen s'étendra sur deux jours, le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre. Jeudi à 17h, une visite guidée de la Saint-Verhaegen est organisée au Grand Sablon, avec Frank Scheelings, archiviste honoraire de la VUB. Vers 18h, la pièce "Francisco Ferrer - Vive l'École Moderne", de Jean-Claude Idée, sera lue à la salle Dupréel, sur le campus du Solbosch de l'ULB. Et à 19h30, une marche aux flambeaux démarrera du campus du Solbosch vers la VUB, avec les "fûts de la fraternité et de la solidarité", offerts par l'Union des anciens étudiants.

Vendredi à 08h, un petit déjeuner sera organisé à la maison communale d'Ixelles, à l'initiative des recteurs de la VUB et de l'ULB et du bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis. Plusieurs commémorations sont ensuite prévues dans la matinée, au cimetière de Bruxelles à Evere, au Poteau des fusillés dans le cimetière de Schaerbeek, avant une cérémonie à l'hôtel de Ville de Bruxelles et, enfin, le rassemblement des étudiants, dès midi, au Grand Sablon. De là partira le cortège folklorique, qui descendra jusqu'à la place De Brouckère et prendra fin vers 17h.