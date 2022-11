La Tour japonaise, le Pavillon chinois et la Porte de Hal sur la sellette : une note interne évoque une reprise de ces sites emblématiques

Selon la VRT, les Musées Royaux d'Art et d'Histoire entendent ne plus exploiter les trois édifices.

La tour japonaise et le pavillon chinois de Laeken, ainsi que l'emblématique Porte de Hal vont-ils quitter le giron du fédéral et des Musées d'Arts et d'Histoire ? La VRT a pu consulter une note interne des Musées Royaux d'Arts et d'Histoire évoquant une fermeture permanente pour des raisons d'économie.

Il faut dire que cela fait belle lurette qu'à Laeken, la tour japonaise et le pavillon chinois font grise mine. Construits au début du 20e siècle, ces bâtiments sont dans un état de dégradation visible. Dans la note dévoilée par le média public flamand, la direction du musée indique ne plus envisager de réouverture pour le "site de Laeken" et vouloir trouver un "concessionnaire.

Autre côté de la Région, sur la Petite Ceinture, le bâtiment de la porte de Hal de son côté a été récemment rénové et abrite des expositions. Mais malgré le récent lifting, le Musée évoque un transfert du bien à la Région ou à la Ville.

En contrepartie, les autorités muséales se concentreront sur ses autres sites, à savoir le complexe du Cinquantenaire, le Musée des Instruments de Musique et le pavillon des passions humaines dans le parc du Cinquantenaire (pavillon Horta-Lambeaux).

Contactés par nos confrères, ni la Régie des Bâtiments, ni le secrétaire d'État compétent Thomas Dermine (PS) ne confirment ces projets.