Les 19 CPAS bruxellois en grève demain mercredi

Les syndicats dénoncent une surcharge de travail et un manque d’effectifs.

Après plusieurs arrêts de travail ces derniers mois, les travailleurs des CPAS des 19 communes bruxelloises passeront à la grève demain mercredi. Le préavis avait été déposé après une assemblée générale le mois dernier. L’objectif est toujours de faire entendre les demandes des travailleurs sociaux. Ils dénoncent une surcharge de travail et un manque d’effectifs et alertent sur la nécessité d’un refinancement "structurel, anticipatif et pérenne" des 19 CPAS.

Parmi les autres revendications figurent aussi la revalorisation salariale et du travail en CPAS, un investissement massif dans la prévention des risques psychosociaux et une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire.

Après quatre arrêts de travail, les agents feront grève demain/mercredi. Le personnel des 19 CPAS de la Région ira manifester devant le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort dès 9h, puis devant celui de la ministre fédérale de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté Karine Lalieux, à 10h. Une délégation syndicale sera reçue dans chaque cabinet pour déposer une copie du cahier de revendications du front commun.