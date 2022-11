En manque de moyens et de collègues, plusieurs sections de l’hôpital des enfants Reine Fabiola se mettent en grève.

Les travailleurs du quartier opératoire, de la One Day et du réveil de l’hôpital des enfants sont en grève ce mercredi et ce jeudi.

Les travailleurs du quartier opératoire, de la One Day et du réveil de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola étaient en grève, ce mercredi. Ce jeudi non plus, les salles d’opération...