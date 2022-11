Michel De Herde, inculpé, a passé une nuit dans des locaux de police, Défi réagit mais ne l'exclut pas (encore)

L'échevin Michel De Herde (LB - DéFi), échevin du Budget et de l'Instruction publique à Schaerbeek, a été inculpé pour atteinte à l'intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, a indiqué mercredi après-midi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de la RTBF. Après avoir été entendu par le juge d'instruction, Michel De Herde a été remis en liberté sous conditions.

Michel De Herde, échevin à Schaerbeek depuis une trentaine d'années, fait l'objet d'une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l'échevine de la Culture et de l'Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci a accusé son collègue d'avoir tenu des propos sexistes envers elle mais aussi d'avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d'un conseil communal en octobre 2021. Michel De Herde a nié toutes ces accusations.

Lundi matin, le juge d'instruction en charge de cette enquête de mœurs a ordonné une perquisition au bureau et au domicile de l'échevin. Des documents ont été saisis et le suspect auditionné. Il a ensuite été inculpé pour atteinte à l'intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, mais laissé en liberté sous conditions.

Défi réagit

Dans un communiqué, le parti de l'échevin, Défi, a réagi en confirmant que Michel De Herde serait entendu par le comité des sages mercredi, sans pour autant clairement l'écarter d'ici là. "La jurisprudence constante de DéFI est de suspendre les membres faisant l'objet d'une inculpation et de les mettre en suspens de toutes leurs fonctions politiques, tant au sein des instances du parti qu’en-dehors. (...) Il était déjà prévu que Michel De Herde soit auditionné par le Comité des sages mercredi prochain. C'est à ce Comité et à lui seul, organe indépendant, de prendre attitude sur cette question, sans préjudice de mesures conservatoires pouvant être prises par la Secrétaire générale du parti. Une fois que le Comité aura pris position, il appartiendra le cas échéant à la section locale de Schaerbeek et aux autres instances du parti de prendre les dispositions utiles."