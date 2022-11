Bruxelles: une semaine pour tout savoir sur la transition économique, du 18 au 24 novembre

Entrepreneur(e)s, dirigeant(e)s d'entreprises et citoyen(ne)s sont amené(e)s durant une semaine à découvrir la manière dont Bruxelles se positionne en capitale de la transition économique.

Visites d'entreprises, ateliers, conférences, débats...: du 18 au 24 novembre, 70 événements se tiendront en Région bruxelloise autour de la transition économique, lors de la deuxième édition de la Shifting Economy Week, coorganisée, une fois n'est pas coutume avec Union des Classes moyennes (UCM) et son pendant néerlandophone, l'Unizo.

Économie circulaire, alimentation durable, innovation sociale, production locale, sobriété énergétique... Les entreprises actives dans la transition économique se multiplient à Bruxelles. Toutes s'inscrivent dans la dynamique de la "Shifting Economy", la stratégie de transition économique mise en place par le gouvernement bruxellois et qui est entrée dans le concret en avril dernier. Cette stratégie est portée par les différents acteurs publics et privés.

Depuis plusieurs mois, la Région bruxelloise met ainsi en place de nouvelles aides aux entreprises produisant des biens et services tout en répondant aux enjeux climatiques et sociaux. Cette dynamique régionale se concrétise par des mesures de financement, avec Bruxelles Économie Emploi, Bruxelles Environnement ou Finance&Invest.brussels, d'accompagnement avec Hub.brussels, d'hébergement avec Citydev.brussels ou encore de soutien à l'innovation avec Innoviris. Toutes ces administrations régionales se réorganisent pour soutenir les entreprises à s'orienter vers la transition.

D'ici 2030, ces aides soient accessibles aux seules entreprises exemplaires sur le plan environnemental et social.

Parmi la soixantaine d'activités proposées: des visites guidées d'entreprises, du Brussels Artisan Market, une formation sur le rôle de la finance pour accélérer la transition, un workshop marchés publics durables, une présentation du label Good Food Resto et différentes dégustations de restaurateurs inscrits dans cette démarche, un spectacle-débat sur le label Entreprise écodynamique pour une finance plus durable, un parcours de gestion environnementale en entreprise, la présentation des résultats du baromètre de la transition économique 2021 en Région bruxelloise, une session d'information sur une rénovation énergétique ambitieuse,...et bien plus.