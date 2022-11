Le restaurant bruxellois préféré de Ribery, la Conca d'Oro à Jette, rend hommage au nouveau retraité : "prends soin de toi champion"

"Nous souhaitons une bonne retraite sportive à notre client le plus célèbre, Franck Ribery. Toute l'équipe de la Conca d'Oro espère te revoir très bientôt. Prends soin de toi champion." C'est avec ces mots que le restaurant la Conca d'Oro, situé rue Léon Théodor à Jette, veut rendre hommage au joueur de foot français.

Franck Ribéry en famille dans un resto à... Jette !

Au printemps 2019, l'ancien joueur de l'OM et du Bayern Muich était venu dans l'établissement. "Cela s'est fait via via, en entendant parler du restaurant. Il est venu un vendredi… et est revenu le lendemain manger chez nous. Il a bien aimé et a trouvé l'ambiance super. Un tel champion chez nous, à Jette, c'était une grande fierté", se rappelle Vicenzo, qui garde un souvenir indélébile de cette rencontre. "Il est très sympathique, très cool, et ne se prend pas de haut. "

Depuis mars 2019, l'article de La Dernière Heure relatant cette rencontre trône dans le restaurant jettois. "On s'en souviendra."

Franck Ribéry en famille dans un resto à... Jette ! ©D.R.