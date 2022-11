Sous les yeux ébahis de Lucette, le sapin de Raeren s’est dressé sur la Grand-Place de Bruxelles (PHOTOS)

"J’aime bien venir voir l’arrivée du sapin sur la Grand-Place. On découvre des choses." Il est 6h. Le crachin glace. Emmitouflée dans sa combinaison de ski, Lucette, 6 ans, regarde les ouvriers du service propreté de la Ville de Bruxelles pomper l’eau qui encombre la logette du sapin, creusée dans le pavé centenaire. L’engin vrombit. Sa maman doit hausser la voix pour se faire entendre de la fillette. Sans cette intervention, l’eau jaillirait au moment d’y enfoncer le tronc de près de 5 tonnes.

Le sapin de la Grand-Place de Bruxelles vient cette année de ... Raeren : "il est parfait" (PHOTOS ET VIDEO)

Lucette, Sophie et Arnaud se sont levés avant l’aube et ont bravé la pluie pour "ce qui devient une tradition familiale". Les Molenbeekois étaient venus voir le sapin illuminé en 2020. "L’an dernier, on a pris tous nos renseignements pour être certain de ne pas louper l’arrivée", raconte Sophie. "C’est un peu magique".

Ann Sarlette et Max Kochartz, devant le sapin coupé ce 16 novembre 2022 à dans leur jardin de Raeren. «Il y a désormais plus de lumière dans la maison». ©ÉdA – Julien Rensonnet

"Attends, vas-y, on va le lever un peu parce qu’on doit le tailler en dessous". Le Nordmann venu de Raeren s’élève au pied d’un hôtel de ville resté dans l’ombre pour économiser l’énergie. Un bûcheron guide le grutier pour orienter les 18m de l’arbre sans embrocher les spectateurs. "À gauche, à gauche ! C’est bon, descend." La tronçonneuse vrombit. Le bois s’affine comme un crayon. C’est presqu’un art. Ann Sarlette et Max Kochartz, qui ont offert le sapin, sourient comme des enfants devant le père Noël.

À 7h35, le conifère se dresse dans la lumière naissante. Reste à habiller cette merveille des hauts plateaux belges. 600 boules couleur champagne et 2km de guirlande l’illumineront dès le samedi 19 novembre. 3 camions nacelles aideront les 10 décorateurs à le dorer. Le sapin sera alors fin prêt pour vos selfies.

Il ne reste plus qu’à décorer cette merveille de nos hauts plateaux avec 600 boules de Noël. ©ÉdA – Julien Rensonnet

Ce Nordmann ardennais de 40 ans d’âge déploie ses 18m sur la Grand-Place: il attend vos selfies. ©ÉdA – Julien Rensonnet

+ Plus d’info très vite.