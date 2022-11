Les étudiants de la VUB ont fêté la Saint-V après trois ans de report (PHOTOS)

Des milliers d'étudiants bruxellois et de nombreux anciens étudiants de la VUB et de l'ULB se sont rassemblés au Grand Sablon pour célébrer la fondation de l'université par Pierre-Théodore Verhaegen.

La fête estudiantine Saint-V a fait son retour à Bruxelles vendredi après trois années de report forcé à cause de la pandémie de coronavirus. Des milliers d'étudiants bruxellois et de nombreux anciens étudiants de la VUB et de l'ULB se sont rassemblés au Grand Sablon pour célébrer la fondation de l'université par Pierre-Théodore Verhaegen.

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 18 : ULB and VUB St.V's day party. After an absence of three long years due to the pandemic, the students of the Brussels Free Universities VUB and ULB will once again take over the city centre of the capital to celebrate "their" St. V's Day. This afternoon, thousands of students will gather at the Grand Sablon to make St. V's day a memorable one once again.on November 18, 2022 in Brussels, Belgium, 18/11/2022 ( Photo by Didier Lebrun / Photonews ©DLE

La célébration de la Saint-V se déroule normalement le 20 novembre, jour de la création de l'université. Mais la date tombe un dimanche cette année et les étudiants ont donc anticipé la fête. La journée a débuté par un petit-déjeuner avant une visite sur la tombe de Pierre-Théodore Verhaegen et une séance commune à l'hôtel de ville de Bruxelles.

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 18 : ULB and VUB St.V's day party. After an absence of three long years due to the pandemic, the students of the Brussels Free Universities VUB and ULB will once again take over the city centre of the capital to celebrate "their" St. V's Day. This afternoon, thousands of students will gather at the Grand Sablon to make St. V's day a memorable one once again.on November 18, 2022 in Brussels, Belgium, 18/11/2022 ( Photo by Didier Lebrun / Photonews ©DLE

Les étudiants se sont ensuite rassemblés au Grand Sablon à Bruxelles pour le retour de la fête folklorique. Le cortège est parti en direction des marches de la Bourse, où les fêtards ont entonné les hymnes des universités, le "Lied van Geen Taal" et "Le Semeur".