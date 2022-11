Meurtre de Jérémy Simon à Auderghem : "mon frère était une âme brisée à la recherche d'une famille", a dit la sœur de la victime

"J'ai essayé d'aider mon frère une fois, mais il buvait beaucoup et j'avais ma propre vie. Je l'ai laissé tomber", a déclaré la sœur de la victime, vendredi, devant la cour d'assises de Bruxelles. Dimitri Hamard, Jacques Galand et Claire Slowinsky sont accusés de l'assassinat de Jérémy Simon, commis le 13 mai 2020 à Auderghem. Tous les quatre étaient sans domicile fixe et fréquentaient quotidiennement les abords d'une agence bancaire ING, située le long du boulevard du Souverain à Auderghem. "Je crois que mon frère a commencé à traîner avec Dimitri et Jacques en 2016. Je suis allée plusieurs fois le voir là-bas à l'ING. J'ai accepté une bière ou deux avec eux. Mon frère était une âme brisée à la recherche d'une famille et je crois que c'est ce qu'il avait trouvé avec eux", a relaté la sœur de Jérémy Simon.

Celle-ci est revenue sur le parcours de vie de son frère, notamment sur son alcoolisme et son addiction à la drogue. "Il était accro à l'héroïne. Il a suivi des cures, plusieurs fois", a-t-elle dit. La sœur de Jérémy Simon est également revenue sur les antécédents judiciaires de son frère. Il a été condamné à une peine de 7 ans de prison pour avoir agressé, avec deux autres individus, un conducteur de la Stib, dans la station de métro Delta à Auderghem, le 27 avril 2007. La victime est restée une quinzaine de jours dans le coma et a subi des séquelles graves, la laissant invalide à vie. Jérémy Simon a aussi été vu par un juge de la jeunesse lorsqu'il était mineur, à la suite d'abus sexuels commis sur sa cousine.

Le 14 mai 2020, le corps sans vie de Jérémy Simon a été découvert derrière un buisson le long du boulevard du Souverain à Auderghem. Cet homme, âgé d'une trentaine d'années, vivait dans les environs d'une bâtisse abritant une banque ING, située le long de ce boulevard, avec d'autres sans-abri, parmi lesquels les trois accusés, Jacques Galand, âgé de 39 ans, Dimitri Hamard, âgé de 38 ans, et Claire Slowinsky, âgée de 27 ans.

L'autopsie a révélé que le corps présentait plus de 20 plaies par instrument tranchant et piquant au niveau de la tête, du thorax, des bras et des jambes, mais aussi des signes d'une manœuvre de strangulation.

Selon l'enquête, Dimitri Hamard et Jacques Galand ont porté des coups à la victime avec une hache, le 13 mai 2020, derrière la banque. D'après les témoignages des autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, la compagne de Dimitri Hamard, Claire Slowinsky, était également présente. Selon leurs récits, les accusés discutaient depuis plusieurs semaines d'une manière d'expulser Jérémy Simon de leur groupe.

Dimitri Hamard et Jacques Galand sont en aveu d'être les auteurs des coups mortels. Claire Slowinsky a, quant à elle, affirmé qu'elle se trouvait à proximité mais qu'elle n'a pas vu la scène. Elle a par contre avoué qu'elle était retournée, le lendemain des faits, auprès du corps de Jérémy Simon pour subtiliser sa carte de banque et un billet de 50 euros qu'il avait sur lui.