Victor, le petit navigateur bruxellois reçoit le prix Panathlon du fair-play

15 ans et déjà des rêves d’aventurier. Avant-hier soir, Victor a reçu – au même titre que six autres sportifs francophones, le prix du fair-play Panathlon, catégories moins de 18 ans. Passionné de voile, Victor de Kerchove de Denterghem a été récompensé pour avoir "prêté" son bateau, un Optimist, à une concurrente lors d’une régate organisée en 2020 à Visé. "Il manquait de bateaux neufs pour la régate. Deux d’entre eux étaient moins performants. À chaque régate, nous tirions au sort pour savoir sur quel bateau nous voguerions. Une fille piochait toujours le mauvais bateau, moi j’avais toujours un bon bateau. Alors, à la dernière manche, je lui ai donné le bateau qui m’avait été attribué pour qu’elle puisse faire au moins une manche avec un bateau performant", explique le jeune navigateur.

L’histoire ne dira pas qui a gagné cette régate. Elle retiendra surtout la passion de Victor pour la voile, née suite à la vision d’une vidéo de Violette Dorange, qui avait traversé la Manche en Optimiste à l’âge de 15 ans. "J’ai alors fait un stage au Bryc (le Bruxelles royal yacht-club, NDLR). C’était chouette mais sans plus. J’ai alors fait un second stage dans la foulée et j’ai rencontré Emmanuel et Henri, déjà affiliés au Bryc. On est devenu amis, ce sont eux qui m’ont donné envie de continuer, de faire de la compétition."

Affilié au Bryc, cet adolescent en 3e secondaire à l’école Saint-Hubert de Watermael-Boitsfort fait alors ses premières armes sur le canal de Bruxelles, "entre Schaerbeek et Molenbeek". "Ce n’est pas toujours l’idéal pour naviguer à cause des vents assez changeants mais c’est là que j’ai rencontré mes amis." Aujourd’hui, Victor s’entraîne un peu partout en Belgique, "généralement sur les plans d’eau qui accueillent la régate du jour."

Son rêve ultime reste bien évidemment marin. "J’aimerais travailler dans des chantiers navals, dessiner des bateaux. Mais mon rêve ultime est d’inventer un bateau de régate et d’ainsi créer une nouvelle catégorie." En guise de premier pas, il se donne pour objectif de terminer le projet de voilier démarré par son père. "Il avait entamé le projet mais le bateau ne rentrait pas dans notre garage. Et il était trop petit pour aller sur l’eau. Sur base des plans initiaux, il prévoit un voilier de 6-7 mètres doté de deux dériveurs et d’un mât de 4,20/4,70 mètres." Jouable ? "Je dois me motiver, le bateau se trouve dans un hangar à Corsendonk (en province d’Anvers, NDLR). Je devrais prendre le train pour y aller. Peut-être cet été, pendant les vacances."

En attendant, le jeune homme également passionné de pâtisserie va continuer les compétitions de voile mais à bord d’un laser. On ne peut lui souhaiter que bon vent.