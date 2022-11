Voici à quoi ressemblera le nouveau parlement européen (PHOTOS ET VIDÉO)

Le parlement européen a désigné le vainqueur du concours destiné à remodeler complètement son bâtiment Paul Henri Spaak, situé en face de la place du Luxembourg. C’est le bureau danois Julien De Smedt (JDSA) Architects qui a remporté la mise. Son projet préserve la structure existante et impose un agrandissement du par Léopold.

Le nouveau visage du Parlement européen à Bruxelles. ©JDSA JULIEN DE SMEDT ARCHITECTS

Le projet vise à améliorer le lien entre l’institution et les habitants via de meilleurs flux piétons dont un passage permettant au public de traverser le bâtiment de part en part. L’espace public est donc élargi, tant à l’intérieur de l’enceinte qu’à l’extérieur.

La structure elliptique du bâtiment n’est pas modifiée. L’intérieur, par contre, est très largement transformé. Ainsi, l’hémicycle est remonté de plusieurs étages, juste en dessous du dernier niveau, un immense jardin botanique ouvert au public et doté d’une grande paroi en verre offrant une vue improbable et unique sur l’hémicycle et les députés en plein travail.

Le projet complet est disponible sur le site du parlement européen.