Le projet de mosquée à Watermael-Boitsfort reçoit un avis favorable unanime

L’enquête publique du mois dernier fait émerger deux camps les pro et les anti projet. L’ASBL Centre éducatif et culturel la Paix souhaite installer une mosquée-centre culturel dans un ancien garage au 101 du Dries à Watermael-Boitsfort. La commission de concertation du 8 novembre à rendu un avis positif au projet qui prévoit notamment deux salles de prière une salle de réunion et trois salles polyvalentes.

Dans l’avis, on peut apprendre que l’enquête publique a fortement mobilisé les Boitsfortois avec 339 réactions contre le projet. Certains critiquaient l’affichage de l’annonce de l’enquête publique, d’autres l’absence d’étude sur le bruit ou sur la mobilité ou encore le fait que le projet ne serait pas en adéquation avec l’environnement urbain. 281 avis favorables ont aussi été récoltés pendant l’enquête publique.

Transformer un garage de Watermael-Boitsfort en mosquée : le projet à l'enquête publique

Un projet qui "contribue à un vivre-ensemble harmonieux"

La commission de concertation a notamment jugé légitime la demande d’avoir un lieu de culte musulman de proximité. Elle note aussi que le centre éducatif donne déjà des cours de langue et que le projet prévoit des salles polyvalentes pour des activités socio-éducatives et cultuelles ouvertes à tous. Dans ce sens, le projet vise à "contribuer à un vivre-ensemble harmonieux et à lutter contre l’exclusion sociale."

La commune et la région réunie dans cette commission ont donc donné un avis favorable au projet. Quelles conditions sont toutefois mentionnées. La capacité d’accueil devra bien se limiter à 100 personnes comme prévu dans le projet et recommandé par les services de secours. Quelques modifications urbanistiques sont aussi demandées comme l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie ou de deux sas de décompression pour éviter les nuisances sonores dans la rue.

Le centre avait également précisé sa volonté d’intégrer un local vélo et d’avoir des bénévoles stewards pour accueillir et gérer le public les jours de grande affluence. Le projet visant un public de proximité, les déplacements pour se rendre sur le site devraient se faire essentiellement à pied à vélo ou en transport en commun (bus 41).

L’ASBL doit maintenant proposer des plans modificatifs pour se plier à ces conditions. Ses plans ne feront pas nécessairement l’objet d’une nouvelle enquête publique. "Ce sera décidé lors de la réception des nouveaux plans en fonction de l’importance de modifications apportés" nous précise l’échevine en charge de l’urbanisme Marie-Noëlle Stassart.