Un duo de voleurs actifs dans le centre-ville et à Grimbergen interpellés

Les zones de police de Bruxelles Capitale Ixelles et de Grimbergen ont chacune arrêté un suspect qui rendait le centre de Bruxelles et la commune de Grimbergen dangereux depuis des semaines.

Le duo est responsable pour plusieurs faits, principalement des cambriolages dans des commerces et des vols simples. C’est dans un autre cas de fraude à la carte de crédit qu’un des suspects a pu être identifié par la police. "Le suspect a été arrêté le 7 novembre et a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après avoir été interrogé. Il a reçu une citation directe et devra comparaître devant le tribunal", précise le parquet de Bruxelles dans un communiqué.

"Le second suspect a également pu être identifié après un vol dans un magasin de télécommunications du centre-ville de Bruxelles et a été signalé. Il s’est finalement fait prendre le 21 octobre, lorsqu’il a été arrêté à Grimbergen lors d’un cambriolage. Dans la zone de police de Grimbergen, il pourrait en outre être lié à d’autres cambriolages qui ont eu lieu à Grimbergen. Après avoir été interrogé, le suspect a été mis à la disposition du parquet de Hal-Vilvorde et placé sous mandat par le juge d’instruction."