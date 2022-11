Un marché de Noël dans l’ancien cabaret l’Os à Moelle

Le plus grand marché de Noël de la Cité des Ânes prend ses quartiers dans le plus ancien cabaret de la capitale l’Os les 16, 17 et 18 décembre prochains. L’événement accueillera une quarantaine d’artisans, du vin chaud, de la tartiflette, etc. Un brasero vous permettra de vous réchauffer au son des chants de Noël.

Des animations sont prévues pour les plus petits (grimage, contes, sculpture de ballons, etc.). Sans oublier la présence du Père Noël.

En pratique : le vendredi 16 décembre de 16h à 22h, le samedi 17 décembre de 13h à 22h et le dimanche 18 décembre de 11h à 18h à l’Os à Moelle, avenue Emile Max, 153 à Schaerbeek. Infos : www.lemarchedenoel.be et www.osamoelle.be.