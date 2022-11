Une quarantaine de magasins bruxellois anticipent le Black Friday

Face au rouleau compresseur Black Friday, le commerce local a souvent peu à dire. Les ristournes proposées par la multitude de sites de vente en ligne sont incomparablement plus avantageuses que celles offertes en magasin, surtout hors période de soldes.

Pour motiver le chaland, la Ville de Bruxelles lance donc son Local Friday, qui démarre en réalité ce lundi. 42 magasins de l’hyper centre de Bruxelles proposent ainsi, jusqu’à ce vendredi, des actions spéciales pour les clients qui consomment dans leurs magasins.

Quelques exemples d’avantages :

Sauvage Décor, rue du Lombard propose une remise de 20 % sur toute sa gamme et offre un plaid pour tout achat minimum de 250 € ; The Belgian Chocolate Maker, dans la rue Lebeau fait 10 % sur tout le magasin pendant le Local Friday ; La Maison des Tartes, rue Dieudonné Lefèvre propose 15 % de remise à l’achat de minimum 25€ ; Be Color, rue du Lombard fait une remise de 5 € par tranche d’achat de 25 € dans tout le magasin ; Italian Mood Brussels, rue Lebeau propose 20 % de réduction sur la nouvelle collection, uniquement du 25 au 27 novembre ; Artimundo, rue de la Violette fait quant à lui 20 % de réduction sur sa gamme de produits ; La Boîte à Musique, au Coudenberg propose une remise de 12 % sur vos achats de CD/DVD/vinyles à partir de 50€ (Code à insérer au moment du règlement : BLACK202) ; enfin, le magasin de bijoux créé par Barbara Louys, rue de Namur propose une sélection de bijoux à -30 %.

En sus de cette action, il est possible d’obtenir 20 % de réduction (cumulable avec l’action Local Friday) à l’achat d’un bon cadeau dans les centaines d’enseignes présentes sur la plateforme boncado.be.

Sachez enfin que si vous voulez venir dans le centre de la capitale en voiture, la PCard vous offre 30 euros de parking.