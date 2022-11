Assassinat d'un sans-abri à Auderghem : "aucun élément ne permet de déterminer que le corps a été tiré là où on l'a retrouvé"

"Aucun élément ne permet de déterminer que le corps a été tiré là où on l'a retrouvé", a déclaré le chef d'enquête lundi, en fin de journée, devant la cour d'assises de Bruxelles, sur question des jurés. Le corps sans vie de Jérémy Simon, un sans-abri d'une trentaine d'années, avait été découvert dans un buisson, derrière un bâtiment abritant une agence bancaire ING, le long du boulevard du Souverain à Auderghem, le 14 mai 2020. Dimitri Hamard, Jacques Galand et Claire Slowinsky sont accusés de l'avoir assassiné.

Assassinat d'un sans-abri à Auderghem : la police a été mise au courant du crime par un ami de l'un des trois accusés

Si l'hypothèse d'un déplacement du corps afin de le cacher sous des buissons ne peut pas être confirmée, il est en tout cas clair, selon le chef d'enquête, qu'il est "impossible de se tenir debout à cet endroit". Or, selon certaines déclarations de Dimitri Hamard et de Jacques Galand, Jérémy Simon était debout sur ses deux pieds lorsqu'ils sont partis après l'avoir assailli de coups.

Un taux d'alcoolémie très élevé

Le juge d'instruction a également rappelé à l'attention des jurés l'alcoolémie qui était celle de la victime, selon le rapport du toxicologue. "Avec ce taux d'alcool dans le sang, cent pour cent des individus sont dans le coma. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien l'expert", a-t-il expliqué. Cet autre élément tend également à contredire la version de Dimitri Hamard et de Jacques Galand.

Enfin, sur question d'un juré, le magistrat instructeur a encore indiqué que la capuche du pull de la victime n'était pas percée, ce qui tend à faire penser que cette capuche a été rabattue sur sa tête après les coups qu'elle a reçus avec un objet piquant.

Le 14 mai 2020 en soirée, la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) avait découvert le corps d'un homme dans un buisson à gauche de l'entrée de l'agence bancaire ING située sur le boulevard du Souverain à Auderghem. Il se trouvait en position assise, le buste vers l'avant. L'enquête a établi qu'il s'agissait de Jérémy Simon, âgé d'une trentaine d'années. Il avait l'habitude de vivre quotidiennement aux abords de cette agence, avec d'autres sans-abri, parmi lesquels les trois accusés, Jacques Galand, âgé de 39 ans, Dimitri Hamard, âgé de 38 ans, et Claire Slowinsky, âgée de 27 ans.

L'autopsie a révélé que le corps présentait plus de 20 plaies par instrument tranchant et piquant au niveau de la tête, du thorax, des bras et des jambes, mais aussi des signes d'une manœuvre de strangulation.

Selon l'enquête, Dimitri Hamard et Jacques Galand ont porté des coups à la victime avec une hache, le 13 mai 2020, derrière la banque. D'après les témoignages des autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, la compagne de Dimitri Hamard, Claire Slowinsky, était également présente. Selon leurs récits, les accusés discutaient depuis plusieurs semaines d'une manière d'expulser Jérémy Simon de leur groupe.

Dimitri Hamard et Jacques Galand sont en aveu d'être les auteurs des coups mortels. Claire Slowinsky a, quant à elle, affirmé qu'elle se trouvait à proximité mais qu'elle n'a pas vu la scène.

Le procès se poursuivra mardi avec l'audition d'experts et de témoins.