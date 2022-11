Juste avant Belgique-Canada, on déguste la poutine d’une Québécoise de Bruxelles : "du fromage râpé sur la poutine, ça me brise le cœur"

On ne badine pas avec la poutine chez Les Super Filles du Tram. Le resto ixellois ouvert en 2009 est l’un des très rares en Belgique à mettre la spécialité québécoise au menu. Et ce n’est pas vraiment un hasard : sa fondatrice Andréanne Marcil est née à Québec. Juste avant le match Belgique – Canada de ce mercredi 23 novembre au Qatar, on s’attable au Wolf où l’enseigne dispose d’une échoppe. On y cause "soccer", amitié belgo-québécoise et hockey devant cette énorme portion de frites en sauce "gravy" parsemées du fameux fromage en grains "qui fait skouik skouik".

"Quand j’étais petite, mon grand-père venait me chercher à la piscine et m’emmenait manger une poutine dans un casse-croûte tenu par ses amis. C’est un peu l’équivalent d’une baraque à frites".

"Je suis très puriste de la poutine", pose d’emblée la Saint-Gilloise. Connue pour ses burgers, son adresse de la rue Lesbroussart ne s’y met pourtant pas tout de suite. "Il y a 4 ou 5 ans, une plateforme de livraison de repas nous a contactés avec l’idée d’ouvrir une dark kitchen. L’ambition, ce n’était donc que la livraison". La Poutine à Ti-Bi est lancée : "Ti-Bi, c’est mon grand-père. Quand j’étais petite, il venait me chercher à la piscine et m’emmenait manger une poutine dans un casse-croûte tenu par ses amis. C’est un peu l’équivalent d’une baraque à frites. Moi j’me glissais en cuisine et les regardais travailler. J’adorais ça". L’enseigne, hébergée chez Les Super Filles du Tram, n’existe plus. Mais le plat canadien a migré sur les tables du resto.

Selon Andréanne Marcil, patronne du resto Les Super Filles du Tram, la poutine est le plat de lendemain de veille par excellence. ©ÉdA – Julien Rensonnet

La poutine a ses variantes chez Andréanne. "On ajoute des toppings : pleurotes, porc effiloché… On a la version Expo 68, en référence à l’expo de Montréal : on ajoute des poivrons, oignons rouges, champignons et saucisses de Strasbourg". La grand-mère d’Andréanne, Monique, reçoit aussi son hommage personnel : "elle caramélisait le bacon dans le sirop d’érable". On vous épargne l’apport calorique.

Bientôt un fromage en grains… de Herve

Mais la "véritable" poutine, c’est la classique. Chez les Super Filles du Tram, on la déguste avec des frites "plus fines que les belges. On leur laisse la pelure, j’y tiens. Elles sont bien brunes, pour ne pas qu’elles ramollissent trop dans la sauce". Celle-ci se mitonne avec deux fonds de volaille et de veau. Elle est brune, plutôt très salée, et bien épaisse. Comme une carbonnade en moins sucrée.

"La poutine, on en voit partout maintenant. À San Francisco, à Londres, à Berlin ou à Paris, on fait la file pour en manger. Et le problème, c’est toujours le fromage".

Selon les papilles expertes d’Andréanne Marcil, c’est surtout "la qualité du fromage" qui détermine celle de la poutine, née côté francophone du Canada pour se répandre partout dans le monde comme une sauce brune… "La poutine, on en voit partout maintenant. À San Francisco, à Londres, à Berlin ou à Paris, on fait la file pour en manger. Et le problème, c’est toujours le fromage. Moi, du fromage râpé sur la poutine, ça me brise le cœur", confie très sérieusement celle qui grignote ses grains de fromages locaux avec des chips dans ses road trips automobiles à travers son pays natal. Problème : la spécialité laitière québécoise, cheddar caillé très frais "créé pour écouler les surplus de lait dans les années 60", reste introuvable sur le Vieux Continent. Les Super Filles l’importent et sont donc forcées de la congeler. Mais que les gastronomes se rassurent : la Bruxelloise d’adoption a invité un expert québécois à bosser avec un artisan hervien pour recréer en Belgique le vrai fromage qui crisse. "J’espère l’avoir dans 2 mois".

Trois ingrédients de base pour la poutine chez Les Super Filles du Tram: frites, fromage et sauce brune dite «gravy». ©ÉdA – Julien Rensonnet

Ça tombera à pic pour Andréanne, qui compte ouvrir un comptoir exclusivement dédié à la poutine. "Les deux meilleures du Québec, elles sont à Victoriaville ou à Drummondville". Qui sait : Bruxelles concurrencera peut-être bientôt ces deux bastions ?

Diables Rouges ou Canadiens de Montréal ?

Les joueurs canadiens, Andréanne Marcil avoue moins les connaître que les Belges. ©AFP

En 20 ans de vie à Bruxelles, Andréanne Marcil a pris quelques habitudes bien belges. Comme celle de suivre les Diables. "Je me prends au jeu lors des Coupes du Monde. J’ai toujours soutenu la Belgique. Mais ce mercredi je pense que je vais prendre pour le Canada : pour une fois qu’on en est". La restauratrice l’avoue : elle ne connaît aucun joueur canadien. Alors qu’elle cite sans problème les Lukaku, Hazard et Courtois. Selon l’exilée, "le soccer, c’est surtout un sport féminin au Québec. D’ailleurs l’équipe nationale féminine cartonne". Mais l’engouement croît en 1998. "On a ressenti une grosse vibration suite à la victoire de la France. La forte communauté française de Québec a fait la fête dans les rues". Pour ce rendez-vous qatari de 2022, Andréanne s’avoue ennuyée "vu les lacunes envers les droits de l’homme et de l’environnement". Elle préfère donc ne pas communiquer sur les réseaux sociaux autour du match qui oppose ses deux pays de cœur. "Je pense que mes enfants de 15 et 16 ans tiendront pour la Belgique".

Tout ça ne fait pas oublier le sport national canadien : le hockey sur glace. "J’essaye de suivre depuis la Belgique mais c’est pas facile. Si j’étais au Québec, c’est sûr, je regarderais. Je supporte les Canadiens de Montréal. L’an dernier, on était encore en finale de la NHL. On détient le record de Coupes Stanley. Mais on n’a plus gagné le championnat depuis 20 ans ". Andréanne Marcil apprécierait de voir revenir les Nordiques à Québec, ville désertée par le hockey pro depuis 1995. " On en parle ", glisse l’experte. Une nouvelle arène de plus de 18.000 places a été construite dans ce but.

Le sport de cœur d’Andréanne comme de beaucoup de Canadien, c’est le hockey sur glace. La patronne des Super Filles du Tram tient pour les Canadiens de Montréal. ©Getty Images via AFP

Guerre mondiale et burgers

Quant à la communauté canadienne de Bruxelles, elle se construit surtout autour de la Délégation générale du Québec. Chaque année, ses membres se réunissent le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale de la Belle Province. " Mon papa travaillait à la Délégation. C’est comme ça que je suis venue à Bruxelles pour mes études en histoire contemporaine. Les archives de la Seconde guerre mondiale sont plus accessibles en Europe ". Comme la tradition nord-américaine le veut, Andréanne Marcil finance elle-même ses années d’unif. " Je me suis retrouvée à bosser dans la restauration. Au Pain Quotidien, puis au Bonsoir Clara rue Dansaert ". De quoi se faire des amis. " L’un d’eux tenait le Novo, place de la Vieille Halle aux Blés. Il quittait pour Paris et m’a proposé de reprendre la gérance ". Voilà notre Québécoise lancée. " Entretemps, j’ai rencontré le père de mes enfants. On a ouvert deux restos : le Houtsiplou place Rouppe et Café Gudule, près de la cathédrale ". Quand le couple se sépare, les restos sont vendus. Et Les Super Filles du Tram ouvrent dans la foulée. " Le nom est un clin d’œil aux femmes parfaites que je voyais dans le tram en tant que jeune divorcée un peu déprimée. Un ami m’a dit que c’était moi, la super fille du tram. C’est devenu le leitmotiv de toute une bande de nanas et ça nous a aidées ". Andréanne, dont le resto est desservi par la très appréciée ligne 81 de la STIB, a désormais un tram jaune tatoué sur l’avant-bras.

Alors, de la Belgique et du Canada, qui gagne le match ? "En Europe, j’adore la proximité des cultures : en 200km, tu arrives dans une autre région avec une autre langue, une autre histoire. Au Canada, tu roules 2000km, c’est toujours des forêts et des lacs. Mes enfants comptent étudier au Québec. La question se pose : je suis ou pas ? Ici, j’ai mes amis, mes restos, ma vie. Je suis européanisée. J’aurai toujours le cul entre deux chaises". Comme ce mercredi devant le match.