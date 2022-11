La prison de Haren embauche 173 agents pénitentiaires

Actiris et le SPF Justice sont à la recherche de 173 personnes pour intégrer l’équipe de la nouvelle prison de Haren. Il s’agit plus spécifiquement de 121 accompagnateurs ou accompagnatrices de détentions et 52 assistants ou assistantes de sécurité. Un Job Day spécifique à cette campagne de recrutement est organisé le 3 décembre prochain, sur le site de la prison de Haren.

"Lors de cette journée, les candidats auront l’occasion de visiter le site de la nouvelle prison, mais aussi de découvrir comment se déroule le travail sur le site. La journée se clôturera par des entretiens d’embauche ainsi que des examens médicaux", explique Actiris dans un communiqué.

En quoi consistent ces deux jobs ?

"Un accompagnateur de détention est une personne qui prendra place dans une unité de vie et qui aura un rôle de guide. On demande donc à cette personne une certaine capacité d’écoute, d’empathie… Des qualités qui vont dans le sens du relationnel."

"L’assistant de sécurité, lui, n’aura pas ce rôle d’accompagnateur. Il veillera plutôt au respect des procédures de sécurité. Son travail se fera, par exemple, au niveau des portiques, dans la salle des visites ou lorsque les détenus sont en mouvement", détaille Jurgen Van Poecke, coordinateur des prisons bruxelloises.

Pour candidater, il faut répondre à certaines conditions : avoir la nationalité belge ou d’un pays de l’Espace Schengen, disposer d’un diplôme secondaire supérieur, avoir une maîtrise parfaite du français ou du néerlandais, disposer d’un certificat de bonne vie et mœurs.

​Toutes les informations concernant le Jobday et ces offres d’emploi sont disponibles sur le site d’Actiris.