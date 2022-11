Michel De Herde suspendu par Défi

L'échevin schaerbeekois est démis de son droit de vote et d'éligibilité dans les instances locales et centrales du parti.

Après le collège communal de Schaerbeek mardi, c’était au tour du comité des Sages de Défi de se pencher sur “l’affaire Michel De Herde”, ce mercredi. Le verdict est tombé : et le parti a donc pris la décision à titre conservatoire et provisoire de suspendre l’échevin schaerbeekois. En clair, Michel De Herde n’a pour le moment plus le droit de vote ni d’éligibilité dans les instances locales et centrales du parti. Pour rappel, l’échevin visé par deux plaintes pour des faits de mœurs dont la première a été déposée au printemps dernier et la deuxième cet automne s’est également vu retirer ses attributions au sein du collège schaerbeekois.

