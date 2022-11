Une illumination à près 70.000 euros, bien trop chère pour le MR de la Ville de Bruxelles : "cette dépense est totalement injustifiée"

À quelques jours de l'ouverture des Plaisirs d'hiver, le chef du groupe MR au conseil communal de la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a dénoncé la dépense de près de 70.000 euros à laquelle a consenti le collège pour une illumination, durant trente jours, au centre du rond-point Schuman, à l'occasion de la précédente édition.

Intitulée, Sky Castle, cette œuvre lumineuse interactive a coûté 68.000 euros aux Bruxellois, a-t-il indiqué mercredi à l'agence Belga. Pour David Weytsman, ça ne passe pas : "On ne peut plus accepter que l'argent des citoyens soit gaspillé alors qu'on est en crise depuis 2 ans", a-t-il commenté.

Selon le conseiller communal, l'échevin en charge des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi), a justifié la dépense par l'installation de l'œuvre, sa maintenance et un service de sécurité H24 dans un quartier où il voulait maintenir une dynamique commerciale.

Pour David Weytsman, par ailleurs député régional, "cette dépense est totalement injustifiée au vu de l'œuvre finalement proposée dans le quartier... Avec 70.000 euros, on aurait pu faire beaucoup plus pour le quartier et pour soutenir les commerçants" d'autant que l'œuvre n'a attiré selon lui que 3.000 visiteurs.