Onze arrestations dans le milieu de la drogue à Bruxelles et Ixelles: une saisie de 124.000 euros en liquide et des armes à feu retrouvées

La recherche locale de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à neuf perquisitions et à 11 arrestations, cette semaine, dans une enquête au sujet d'un trafic de drogue, a-t-elle communiqué jeudi. Elle a démantelé une vaste plantation de cannabis, saisi une somme de 124.000 euros et 70 lingots d'or et d'argent, ainsi que des armes à feu.

"Pas moins de neuf perquisitions ont eu lieu en deux jours, entre autres à Bruxelles et à Ixelles", a expliqué la police. "Lors de ces perquisitions, divers types de drogue ont été trouvés. Il s'agissait notamment de trois plantations actives de cannabis, avec un total de 1.562 plants. En outre, un peu plus de 5,5 kilogrammes de marijuana, 605 grammes de cocaïne et une petite quantité d'héroïne ont été découverts", a-t-elle détaillé.

"En plus de la drogue, une importante somme d'argent a été trouvée. Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur un montant de 124.000 euros en espèces, ainsi que sur 25 petits lingots d'or et 45 petits lingots d'argent. Deux armes à feu silencieuses et un fusil de chasse ont également été découverts aux adresses perquisitionnées, ainsi que des vêtements de luxe d'une valeur totale d'environ 20.000 euros", a ajouté la police.

Au total, 11 personnes ont été arrêtées et mises à la disposition du juge d'instruction.