Plaisirs d’Hiver, meilleur marché de Noël de la planète

Le site de voyages Bigseventravel a classé les 50 meilleurs marchés de Noël de la planète. Consécration bruxelloise, Plaisirs d’Hiver arrive en tête et décroche le titre de “meilleur marché de Noël du monde”.

”Pour une dose de Plaisirs d’Hiver est notre marché de Noël hors concours pour 2022. Plus de 200 chalets se pressent autour de la magnifique Grand-Place, illuminés par des lumières scintillantes colorées. De là, la fête s’étend dans le centre avec une patinoire, une grande roue, une crèche traditionnelle grandeur nature et un sapin de Noël de 18 mètres. Cette année, le marché fête ses 20 ans, vous pouvez donc vous attendre à une édition festive exceptionnelle avec des performances audiovisuelles à 360°, des films et des concerts également”, note le site web dans ses commentaires.

Le marché de Noël bruxellois devance le marché de Noël à Berlin en Allemagne, celui de Chicago aux États-Unis complète le podium. Il est le seul représentant belge de ce classement.

Ce classement est déterminé selon les retours d’expériences des 2,5 millions de lecteurs du site de voyage, des critiques et reportages antérieurs, des avis en ligne des clients et visiteurs, de la localisation et l’accessibilité du site, de sa présence et son influence sur les réseaux sociaux, sur les services et l’atmosphère que le marché offre aux visiteurs, sur son rapport qualité-prix, etc.