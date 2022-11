La Ville de Bruxelles en fête et en lumière : 160 artères illuminées jusqu’au 8 janvier

Brussels by lights s’est allumé cette semaine. Au total, 160 artères commerciales de la Ville des Bruxelles sont illuminées tous les jours dès la nuit tombée. La Ville de Bruxelles a décidé de mettre le quartier des Chartreux – entre Dansaert et Saint-Géry – à l’honneur cette année. Une balade lumineuse, baptisé Geometrix, de 45 minutes environ permettra au promeneur de découvrir six créations lumineuses géométriques, pour la plupart, interactives : Fracutre, Prism et Tilt (par Angus Muir), Triph (de Circus Family), Dreamscape (de Magdalena Radziszewska) et Palomas (de Pitaya Design). De même ; une dizaine de vitrines vides le long de l’itinéraire seront décorées de fresques créées avec de la peinture phosphorescente par des designer-graffeurs bien connus de la scène belge : 10e Arte, Pupa, Patrick Croes, Tavu, François Tusseki, All About Things (Marion Beeck et Han Coussement) et Béatrice Borso. Le point de départ de cette promenade illuminée se fait au croisement de la rue Van Artevelde et rue des Chartreux.

Autres lieux du centre-ville illuminés : les rues Devaux et Sainte-Catherine arboreront 10 nouveaux flocons de cordons blancs tandis que la place Fontainas accueillera un village polaire avec une foule d’animaux venus du grand froid. Au nord de la capitale, le quartier Cortenbach et l’avenue Houba de Strooper seront pourvus de nouvelles lumières à basse consommation énergétique.

Crise énergétique oblige, les illuminations ne seront visibles que de 17h à 1h du matin, soit quatre de moins que lors des éditions précédentes. Soit une économie de 25 % de la consommation électrique. “La volonté de la Ville de Bruxelles est de continuer à soutenir les commerçants de manière constante et pertinente afin de contribuer à ce que l’activité économique de la Ville perdure et ce, toujours en adéquation avec les partenaires locaux”, expliquait l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles Fabian Maingain (Defi) lors de l’inauguration cette semaine.

L’ouverture de Brussels by light cette semaine fut l’occasion pour le conseiller communal de l’opposition David Weytsman (MR) de dénoncer le coût de l’œuvre lumineuse installée sur le rond-point Schuman dans le cadre du même événement l’an passé. “Cette dépense est totalement injustifiée au vu de l’œuvre finalement proposée dans le quartier… Avec 70.000 euros, on aurait pu faire beaucoup plus pour le quartier et pour soutenir les commerçants”, a-t-il déclaré lundi soir.