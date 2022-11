La police française et la police judiciaire fédérale de Bruxelles ont démantelé une organisation criminelle.

Trafic de drogue : deux arrestations et trois perquisitions à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle

Lundi 14 novembre la police judiciaire fédérale de Bruxelles a arrêté deux hommes qui feraient partie d’une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue. Les forces de l’ordre ont aussi procédé à trois perquisitions. “Le gang possédait une cachette en région bruxelloise,” indique le parquet de Bruxelles.

Quatre autres membres présumés de l’organisation criminelle ont été arrêtés en France. Lors de l’arrestation d’un des suspects français, un des véhicules de la police française a été percuté, selon le parquet.

L’organisation criminelle aurait effectué des transports de drogue lourdement armés et aurait eu accès à une cachette dans la région de Bruxelles pour le faire, a déclaré le procureur général. “En coopération avec la police française, il a également été possible de saisir 40 kg de cocaïne passés en contrebande des Pays-Bas vers la France via la Belgique. La valeur marchande de cette saisie peut être estimée à environ 3 millions d’euros.”

Les personnes, liées à ce dossier, sont déjà connues de la justice