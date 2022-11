Nouvelle fronde contre l’extension du Woluwe shopping center

Une pétition pour la réouverture des deux entrées nord du Westland shopping : "pour le foot c’est oui, pour nos courses c’est non"

"On nous avait dit qu’elles seraient ouvertes après… donc on a attendu." Mais non. Aujourd’hui, les travaux sont finis et les barrières restent closes. À deux exceptions près : les services de secours… et les supporters du RSCA les soirs de matchs.