Le plan Clean Brussels est lancé : “la ville n’est pas sale, c’est nous qui la salissons”, martèle Alain Maron

La région veut une meilleure coordination avec les communes pour la gestion de la propreté mais ne se donne pas d’objectifs chiffrés pour le moment. Aucune volonté, non plus, de fusionner les services de propreté pour une meilleure efficacité.

Nous avions déjà annoncé les grandes lignes du nouveau plan régional de propreté urbaine, Clean Brussels. Après avoir fait le tour des 19 communes qui ont rendu leurs, la stratégie a été approuvée par le gouvernement le 10 novembre dernier et entre en action ce mardi.

Le principal intérêt de ce plan reste d’amener autour d’une même table tous les acteurs de la propreté à Bruxelles, à savoir : les 19 communes, la Stib, la Région avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté ou encore Safe. Brussels mais aussi des acteurs privés comme ceux de la récupération ou du traitement des déchets.

Communes et région se réunirent maintenant mensuellement lors d’un Conseil de coopération-communes-Région de la propreté urbaine. “Cela n’a jamais été fait”, se félicite Alain Maron, ministre Bruxellois en charge de l’environnement.

Le plan prévoit plusieurs objectifs pour chaque type d’acteur. Les institutions publiques devront mieux coopérer, lutter plus efficacement contre les déchets clandestins avec notamment le développement de caméra en partenariat avec Safe Bruxelles ou encore réduire le nombre de mégots jetés au sol. Pour les citoyens, l’accent sera mis sur la communication l’éducation, la participation, mais aussi la répression en appliquant systématiquement les amendes en cas d’infraction.

Enfin, les organismes privés seront initiés à la lutte contre les dépôts sauvage notamment pour les commerces et l’Horeca. Ils sont aussi invités à moins commercialiser de déchets. Les principes d’application du pollueur payeur visant à faire payer aux entreprises d’un secteur le traitement des déchets qui résultent de leurs produits, sont en cours de négociation entre les trois régions.

65 mesures sont prévues pour y parvenir aux objectifs de Clean Brussels. 80 millions seront investis sur 3 ans et un appel à projet de 2,5 millions d’euros va bientôt être adressé aux communes. Il sera relancé chaque année.

©D.R.

Un plan pollué par des zones d’ombre

Concrètement, pour les Bruxellois, cela change quoi ? Pour quiconque rencontre des problèmes liés à la propreté en voiries et ne sait à qui s’adresser, cela ne change pas. En effet, le plan a été conçu en maintenant les attributions de chaque acteur. Autrement dit, la Région garde le nettoyage de ses zones, la Stib des siennes, Infrabel aussi et les voiries communales restent aux communes.

On se retrouvera donc toujours avec des situations comme celle de la rue Couverte à la gare du Midi où la Stib, Infrabel et l’ABP ont chaque entité à sa partie à nettoyer. Le ministre Alain Maron a fait le choix de maintenir les attributions de chacun, par dépit : “lors de la précédente mandature, ils ont essayé de revoir ce système et se sont heurtés à des considérations techniques et institutionnelles. Les travailleurs de chaque acteur n’ont pas tous le même statut… Qui pour gérer le matériel ? etc.. Le plan Clean Brussels est déjà une réforme lourde en soi.” Le choix a donc été fait de travailler à favoriser le dialogue et la coopération au lieu de simplifier certaines situations.

Il vous reste donc l’application Fix my street pour signaler des problèmes. Reste également à voir si la meilleure communication entre région et commune prônée par le plan sera réellement efficace. “Quand on a demandé l’avis des communes sur Clean Brussels, les retours étaient plutôt positifs. Les communes sont demandeuses d’une meilleure relation avec l’ABP et l’ABP à besoin des communes.”

Aucun indicateur pour mesurer la propreté

Autre problème du plan actuellement : aucun objectif n’est chiffré. Et pour cause, la Région ne dispose pas encore des indicateurs effectifs pour mesurer la propreté. “Cela fait partie du plan, une fois que les indicateurs seront mis en place, on pourra chercher à améliorer les résultats.” Ce sera le travail à réaliser en 2023.

Le premier conseil de coopération lui n’attendra pas et se réunira déjà dans quelques jours. Des managers de zone sont aussi déjà présents pour améliorer la propreté urbaine place Flagey, place Liedts, aux abords de la gare du midi et du Mont des Arts. Les Bruxellois attendent avec impatience des résultats concrets…