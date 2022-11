Manneken Pis enfilera le costume de Johnny Hallyday.

Laeticia Hallyday sera présente. Un hommage au rockeur décédé voici cinq ans et une promo pour l’expo qui lui est dédiée au Heysel dès le 20 décembre prochain.

La Ville de Bruxelles et les amis de Manneken Pis célébreront les cinq ans de Johnny Hallyday, lundi prochain à l’occasion d’une cérémonie en hommage au rockeur français. Ceci en présence de Laeticia Hallyday.

Cet habillage sert également la promotion de l’exposition Johnny Hallyday, dès le 20 décembre au Palais 2 du Heysel. “Dans un espace de plus de 2000 m2, les visiteurs seront plongés dans la vie du chanteur depuis sa chambre d’adolescent jusqu’à son bureau de Marnes-la-Coquette reconstitué à l’identique. L’exposition proposera également une plongée dans l’Amérique de Johnny ainsi qu’à Saint-Barth où il repose aujourd’hui”, explique l’organisateur Tempora.

”Ce voyage à travers la vie et la carrière de Johnny Hallyday sera ponctué de souvenirs musicaux, scéniques et personnels grâce à des mises en scène d’exception et une expérience immersive.”