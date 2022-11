Trafic de drogue au Peterbos : le verdict attendu pour ce jeudi matin

Le tribunal correctionnel de Bruxelles prononcera jeudi matin son jugement dans le dossier Peterbos, du nom d'une cité de logements à Anderlecht où un important trafic de drogue s'était implanté. Une trentaine de personnes sont prévenues dans cette affaire, qui a été débattue en octobre dernier, pour avoir participé à ce trafic de drogue.

Trente-et-une personnes, de nationalité belge et française, doivent répondre de vente illégale de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle, entre 2020 et 2022, mais aussi de blanchiment d'argent pour certaines. Selon l'enquête, un trafic de cannabis et de cocaïne se déroulait principalement dans et aux alentours de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais aussi du côté de la place Lemmens, dans la même commune. Deux réseaux se seraient ainsi associés.

Une vague de perquisitions a eu lieu le 26 novembre 2021, puis une seconde le 14 décembre, dans de nombreuses communes de la région bruxelloise, mais aussi à Asse et à Puurs en Flandre. Elles ont mené à des saisies importantes de drogue et d'argent.

La plupart des prévenus sont de très jeunes hommes, âgés d'une petite vingtaine d'années. Les uns sont suspectés d'avoir été des "guetteurs", les autres, en général les plus jeunes, des vendeurs. D'autres encore sont soupçonnés d'avoir endossé le rôle de "nourrice", en gardant l'argent et la drogue, dissimulés dans des appartements ou des chambres d'hôtel. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient venus de Marseille pour s'installer à Bruxelles et participer à ce trafic de stupéfiants à Anderlecht.

Selon le procureur, les prévenus constituent "le bout de la chaîne" du réseau de trafiquants, bien qu'il identifie deux chefs de l'organisation, et trois "bras droits". Interrogés par le tribunal sur les véritables "têtes pensantes" du trafic, les prévenus n'ont soit pas souhaité répondre, soit affirmé n'avoir jamais vu leur visage.

Le procureur a requis des peines entre 18 mois et 10 ans de prison à l'encontre des prévenus. La peine requise la plus élevée, 10 ans de prison, l'est à l'encontre de celui qui est considéré comme le chef du "clan Peterbos". Des peines de huit ans de prison et de sept ans de prison ont été requises à l'encontre de ses deux "bras droits". Une peine de sept ans de prison et une de six ans de prison ont également été requises à l'encontre de deux présumés chefs du "clan Lemmens".

Du côté de la défense, de nombreux avocats ont remis en question la période infractionnelle retenue pour leurs clients, trop longue selon eux, mais aussi le montant des confiscations que le procureur veut voir infliger aux prévenus "in solidum". Certains avocats ont également contesté la qualification d'organisation criminelle, estimant qu'il s'agit tout au plus d'une association de malfaiteurs.

Me Sven Mary a également évoqué le "protagoniste" de ce dossier: la cité de logements du Peterbos elle-même. "Ce 'Parc du Peterbos' c'est un nom bien mal choisi pour une cité HLM. Créé en 1968, c'est 17 hectares encerclés de logements sociaux, 18 tours, 1.300 logements et plus de 4.000 habitants. Au départ, c'était un paradis. Les familles issues de l'immigration se précipitaient pour y avoir un logement. Les pouvoirs publics ont peu à peu laissé tomber en ruines cette cité et on y a parqué la misère de la ville. Le paradis artificiel est devenu un enfer bien réel", a-t-il dépeint.