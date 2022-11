Une prière, ce mercredi, pour la victime de la place Béthléem : “Moad était un jeune calme et apprécié de tous”, témoigne une proche

Moad El Ghrich, 20 ans, a été mortellement poignardé par un individu qui a ensuite pris la fuite lundi soir dernier. Un dernier hommage lui est rendu aujourd’hui. Sur les réseaux sociaux, des centaines de témoignages d’affection et de soutien accompagnent la photo du jeune homme, publié par plusieurs personnalités bruxelloises dont le député Jamal Ikazban (PS).

”Mourir à 20 ans c’est très cruel, perdre son enfant si jeune c’est une tragédie dramatique, mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Moad El Ghrich, poignardé à la gorge place Bethléem à Saint-Gilles. Prenez soin de vous les jeunes ; Paix à son âme. Allah y Rahmo”, a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Une figure de la vie locale saint-gilloise a elle aussi écrit un texte particulièrement touchant sur sa page Facebook : “Lundi, Moad El Ghrich, un jeune de 20 ans, a perdu la vie pour rien ! Non ce n’était pas un règlement de compte, Non ce n’était pas une bande rivale, Non ce n’était pas pour de la drogue ! Une prise de tête pour une trottinette, un couteau sorti et une vie perdue. Moad était un jeune calme et apprécié de tous. Le choc est immense pour tous ceux qui le connaissaient. Lundi c’était Moad, demain ça peut être n’importe qui ! À quand un vrai dialogue avec le terrain ? À quand une vraie réflexion sur la situation de certains quartiers ? À quand une reconnaissance de celles et ceux qui sont sur le terrain au quotidien mais que l’on n'écoute pas. Allah I rehmek Moad. Paix à ton âme Moad.”

Les circonstances de ce drame ne sont pas encore claires. Alors que le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette (PS) évoquait un pétard, d’autres semblent parler d’une histoire de trottinette… Il pourrait même s’agir d’une bête rixe entre supporters qui a tourné au drame au vu des images des caméras de surveillance, nous confiait une source communale hier. Le suspect court toujours.

Deux autres agressions au couteau ont eu lieu lundi soir à Bruxelles. Un individu a poignardé deux personnes sans raison particulière quai de Weeveyde à Anderlecht. Il est toujours en fuite. Tandis qu’à Molenbeek-Saint-Jean, une bagarre entre deux réfugiés a fait un mort.