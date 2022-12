Crise au CPAS de Saint-Josse : portes closes, la secrétaire générale suspendue, demande de mise sous tutelle par l’opposition

La division chez les socialistes de Saint-Josse s’accentue, il y aura deux listes rouges en 2024

La mise sous tutelle de la section socialiste de Saint-Josse ce week-end préfigure le duel entre le PS et Emir Kir en 2024. Il est désormais certain que le clan Kir et le clan socialiste s’affronteront sur deux listes distinctes en 2024.