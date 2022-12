Crack, quand Bruxelles se casse la pipe : pour la police, “on ne sait pas faire plus que déplacer le problème”

La brume d’un matin d’été amenée par le canal se dissipe à peine sur le prolongement du parc Maximilien, au centre de Bruxelles. Chris Vandenhaute se souvient, “à ce moment-là, quand on faisait nos tours le matin avec les collègues, on trouvait 20 ou 25 mecs là, tous en train de fumer du crack. Aujourd’hui, on y retourne encore, il n’y en a plus que deux ou trois, maximum.” Chris est inspecteur au sein de la brigade Herscham,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous